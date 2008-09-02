به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برگزاری این جشنواره، در حاشیه جشنواره اظهار داشت: این جشنواره از اوایل تیرماه امسال در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) ارشاد آمل آغاز شد و به مدت حدود 70 روز ادامه داشت.

مهیار کمانگری، اجرای برنامه های شاد فرهنگی و هنری شامل نمایش، قصه گویی، پخش کارتون، مسابقه های مختلف فرهنگی و تفریحی و اهدای جوایز را از مهمترین فعالیتهای این جشنواره در آمل بیان کرد.

وی افزود: در مدت اجرای این جشنواره بیش از دو هزار کودک و نوجوان آملی به صورت ثابت در برنامه ها شرکت داشتند.

مسئول برگزاری این جشنواره، ایجاد فضای شاد و مفرح و پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان را از اهداف مهم این جشنواره بیان و تصریح کرد: برگزاری این جشنواره با استقبال مسافران تابستانی ورودی به شهرستان آمل نیز مواجه شده بود.

کمانگری خاطرنشان کرد: این جشنواره با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل برگزار شد.