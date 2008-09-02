به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، قرار است " کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا به لیبی سفر کند و " معمر قذافی" هم پیش از سفر وی به ایراد این اظهارات پرداخت.

وی در شهر ساحلی بن قاضی لیبی طی یک سخنرانی گفت:" ما پرونده آمریکا را بسته ایم."

وی افزود:" هم اکنون روابط دو طرف دوستانه است ، نه دوستانه و نه خصمانه است. آنها ما را تنها بگذارند و ما هم آنها را تنها بگذاریم."

قذافی گفت:" برای ما ضرورتی ندارد که با آمریکا دوست باشیم. آنچه که الزامی است این است که این روابط عاری از تجاوز، تروریسم ، جنگ و انفجار باشد."

رهبر لیبی ادامه داد:" ما تمایلی به داشتن رویکرد خصمانه در برابر کشوری همچون آمریکا نداریم، اما سرسپردگی در برابر آمریکا را هم نمی پذیریم."

این اولین سفر یک وزیر امور خارجه آمریکا به لیبی از سال 1953 است.

