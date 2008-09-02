به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اصلاح طلبان متشکل از نمایندگان 7 گروه شاخص اصلاح طلب ، نتایج بررسی های صورت گرفته برای وحدت و ائتلاف را هفته آینده مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

جلسات کارگروه اصلاح طلبان که به هدایت حجت الاسلام موسوی خوئینی ها تشکیل شده، در حالی برگزار می شود که در روزهای اخیر اعتماد ملی به عنوان یکی از احزابی که در این کارگروه نماینده دارد ، مهدی کروبی دبیر کل این حزب را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود برای انتخابات معرفی کرده است .

این در حالی است که برخی دیگر از گروه های حاضر در کارگروه اصلاح طلبان ضمن ابراز مخالفت با این موضوع معتقدند تنها سید محمد خاتمی می تواند محور اجماع اصلاح طلبان باشد . سران جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز به عنوان یکی از اضلاع کارگروه اعلام کرده اند که این حزب در صورت عدم حضور خاتمی ، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد .