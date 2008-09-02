شکیبایی با "نسکافه داغ داغ" عید فطر در سینماها

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده پس از اتمام نمایش "همیشه پای یک زن در میان است" کمال تبریزی از عید فطر در گروه سینمایی قدس روی پرده سینماهای تهران میرود.
"نسکافه داغ داغ" در ادامه دو کار قبلی قویتن فضایی شاد و موزیکال دارد و در آن یکتا ناصر، افسانه چهرهآزاد، داود اکرمیان، السا فیروزآذر، بابک نوری، آیه ابراهیمی، بیتا سحرخیز، جلالالدین معیریان و بازیگران خردسال صبا حاج اسحاق و کورش یونسی نیز بازی کردهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زنی جوان به نام نیکا به گویندگی برنامههای عروسکی علاقه دارد، اما همسرش که یک کارخانه عروسکسازی را اداره میکند با او مخالف است. نیکا با کمک استاد خود دست به ترفندهایی میزند و ماجراهایی شیرین میآفریند.
از عوامل تولید "نسکافه داغ داغ" میتوان به تهیهکننده، نویسنده و کارگردان: ع. قویتن، مجری طرح و مدیر تولید: داریوش بابائیان، مدیر فیلمبرداری: علی اللهیاری، طراح گریم: جلالالدین معیریان، صدابردار و صداگذار: فرهاد ارجمندی، آهنگساز: حمیدرضا صدری و روابط عمومی: مسعود نجفی اشاره کرد.
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