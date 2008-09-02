دو خانه عالم در استان سمنان افتتاح شد

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: دو خانه عالم در روستای چاشم و قاسم آباد امروز در ماه مبارک رمضان به بهره برداری رسید.
وی افزود: کلنگ شش خانه عالم نیز در روستای رکن آباد، جزن، معلمان، قلعه بالا بیارجمند، میان آباد شاهرود و ابراهیم آباد میامی به زمین زده شد.
روحانی نژاد احداث خانه های عالم را به منظور استقرار روحانی و مبلغ در مناطق روستایی عنوان کرد و افزود: ساخت خانههای عالم در روستاها موجب پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود و سعادت و کمال انسانها را در پی خواهد داشت.
به گفته وی، میزان استقبال مردم از طرح احداث خانه های عالم قابل ستایش است و در حال حاضر تعداد زیادی از روستاها مایل به در اختیار گذاشتن زمین به اداره کل تبلیغات اسلامی استان جهت ساخت خانه های عالم هستند که امیدواریم با تامین شدن اعتبارات لازم در تمامی روستاهای استان شاهد احداث خانه عالم باشیم.
نظر شما