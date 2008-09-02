دو خانه عالم در استان سمنان افتتاح شد

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: دو خانه عالم در روستای چاشم و قاسم آباد امروز در ماه مبارک رمضان به بهره برداری رسید .

وی افزود: کلنگ شش خانه عالم نیز در روستای رکن آباد، جزن، معلمان، قلعه بالا بیارجمند، میان آباد شاهرود و ابراهیم آباد میامی به زمین زده شد .

روحانی نژاد احداث خانه های عالم را به منظور استقرار روحانی و مبلغ در مناطق روستایی عنوان کرد و افزود: ساخت خانه‌های عالم در روستاها موجب پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود و سعادت و کمال انسانها را در پی خواهد داشت .