با کسب مدال به کشور بازمی گردم/ حضور رئیس جمهور در پکن اتفاق خوشایندی است

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به چین افزود: در حال حاضر در وضعیت مطلوبی به سرمی برم با این حال هنوز به آمادگی صددرصد نرسیده ام.

وی ادامه داد: تا روز برگزاری رقابتهای وزنه برداری با تمریناتی که مربیان برای من در نظر گرفته اند آمادگی خود را به حد مطلوب می رسانم تا ضمن کسب مدال رکورد این دسته را هم بزنم. ضمن اینکه تمام تلاشم را به کار می گیرم تا ناکامی هایم را در رقابت های 2004 آتن جبران کنم.

وی گفت: وزنه برداری معلولین کشورمان در حال حاضر در جایگاه مطلوبی قرار دارد با این حال تیم چین رقیب اصلی ما در این رقابتها در کسب مدالهای این رشته خواهد بود.

حسینی در پایان با اشاره به حضور رئیس جمهور کشورمان در رقابتهای پارالمپیک پکن افزود: حضور آقای احمدی نژاد در بازیهای پارالمپیک 2008 چین اتفاق خوشایندی است و اولین بار است که شاهد چنین رویدادی هستیم. امیدوارم این موضوع باعث شود تا مسئولان ورزش کشورمان توجه بیشتری به ورزش معلولین داشته باشند.

سیزدهمین دوره رقابتهای پارالمپیک 2008 پکن از روز 17 شهریورماه با دیدار تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان با آفریقای جنوبی به طور رسمی آغاز خواهد شد.