کارکنان جهاد کشاورزی باید روحیه جهادی خود را همچنان حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مه ولات، علی حاجی عرب پیش از ظهر امروز در جلسه معارفه مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان مه ولات گفت: توجه به آموزش و استفاده از روشهای نوین در آبیاری و مکانیزاسیون می تواند به افزایش تولید در سطح هکتار کمک کند.

وی با اشاره به بحران آب و تداوم خشکسالی در شهرستان مه ولات بر لزوم توجه ویژه به این شهرستان در زمینه اختصاص اعتبارات و تسهیلات بهینه سازی مصرف آب تاکید کرد و گفت: روشهای سنتی آبیاری باید اصلاح شود در غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور این نعمت خدادادی را با مصارف غلط از بین می بریم.

حاجی عرب همچنین با تشریح جایگاه شهرستان در زمینه تولید محصولات باغی و زراعی گفت: شهرستان مه ولات در زمینه تولید پسته و انار مقام نخست استان را داراست از اینرو باید توجه خاصی به این محصولات صورت گیرد و در کنار تولید، بحث صادرات و صنایع تبدیلی نیز به صورت همزمان انجام پذیرد.

وی به کارشناسان جهاد کشاورزی نیز توصیه کرد: با بازدید از طرحهای کشاورزی و دامداری موفق استانهای دیگر و با الگو برداری از طرحهای برتر، زمینه اجرای اینگونه طرحهای موفق را در شهرستان فراهم سازند.

در ادامه این جلسه، دکتر محمد اسماعیل نیا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از ارائه طرحی هزار میلیارد تومانی در زمینه مدیریت بحران آب در استان خراسان رضوی خبر داد.

وی گفت: با عملیاتی شدن این طرح در صورت تامین اعتبار در یک برنامه پنج ساله بحران آب استان را مهار می کنیم.

اسماعیل نیا از آب به عنوان منابع پایه یاد کرد که فرهنگ سازی و اصلاح فرآیندهای مصرف آن در اولویت قرار گرفته است.

وی بیان داشت: به همین منظور ستاد ویژه ای در استان برای چاره اندیشی در زمینه مهار بحران آب تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: اعتبارات مناسبی نیز برای پروژه های آب و خاک اختصاص یافته و پیرو تصمیم مدیریت شعب بانک کشاورزی، ملاک ارزیابی عملکرد بانکها نیز بر مبنای اعطای این تسهیلات خواهد بود.

اسماعیل نیا خاطر نشان کرد: اعطای امتیازات کشاورزی با چاه هایی خواهد بود که طرح بهینه سازی آب در آنها عملی شده باشد.

در این جلسه مدیران سابق و جدید جهاد کشاورزی شهرستان نیز در سخنانی به تشریح عملکرد و برنامه های خود پرداختند.

در این مراسم حسین محمدی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مه ولات معرفی و از خدمات غلامحسین ساربان تقدیر شد.