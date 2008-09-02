لایحه آیین دادرسی یک سال در دولت معطل مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشریح لایحه خانواده و موارد مورد اختلاف در ارتباط با آن پرداخت و افزود: لایحه خانواده یکی از لوایح جنجالی طی چند دهه گذشته بود و باید گفت حاصل کار چند ساله در قوه قضائیه،حقوقدانان و فقها و مسئولان بخشهای مختلف بوده است و از میان 10 قانونی که در طول سالهای 1310 تا کنون در اختیار بوده شکل گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه کاهش مشکلات در قواعد شکلی و حقوقی خانواده، کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلاهای قوانین و قضازدایی را از اهداف اصلی این لایحه برشمرد.

وی همچنین تاسیس دادگاههای اختصاصی خانواده به صورت دادگاههای خاص،پیش بینی قاضی زن در دادگاه خانواده، پیش بینی مراکز مشاوره خانواده، تشکیل مراکز مشاوره ای تخصصی،ساماندهی امر داوری در طلاق با استفاده از کارشناسان مراکز خانواده، پیش بینی راهکاری در جهت اتخاذ تصمیم فوری راجع به امور مربوط به حضانت و نفقه همسر و همچنین ملاقات طفل را از نکات مثبت این لایحه برشمرد.

جمشیدی در ارتباط با اختلاف نظرها در ارتباط با ماده 23 و 25 و حذف یک تبصره در دولت نیز گفت: در ارتباط با اینکه از مهریه ها به صورت تصاعدی مالیات بگیریم دو ایراد وارد است اول اینکه مهریه حال نیست بلکه عندالمطالبه و عند الاستطاعه است و مشکل دوم اینکه اگر بخواهیم از مهریه ها به صورت تصاعدی مالیات بگیریم ممکن است مردم با شیوه هایی دیگر اقدام کنند و آنچه مطلوب است اتفاق نیفتد و مهریه از حالت شفاف خارج و به طرق دیگر اخذ شود و مشکل سوم اینکه قوانین ماهوی را نباید در مقررات شکلی وارد کنیم بلکه بایستی در قانون مربوط به مالیاتها و قانون بودجه این امر اصلاح شود و ایراد دیگر اینکه لایحه قضایی را نباید در دولت کم و زیاد نمود و باید گفت این تفسیر شورای نگهبان و نظر شخص رئیس جمهور است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در دولت گذشته تفاهم خوبی کردیم که بر اساس آن در هیئتی مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضائیه و معاون حقوقی رئیس جمهور بحثها مورد رسیدگی قرار می گرفت و امیدواریم دکتر احمدی نژاد این توافق را مجدد احیا کند.

جمشیدی از نمامیندگان مجلس خواست با توجه به اینکه از 53 ماده این لایحه حدود 51 ماده مورد توافق دولت و قوه قضائیه است و همچنین در ارتباط با ماده 2 دولت بحث جدی ندارد در کمیسیون تخصصی کلیات آن به تصویب برسد.

وی همچنین در ادامه به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز گفت: این قانون از تاریخ 20 /6/87 لازم الاجرا می شود و تحول مهمی را در سیستم قضایی و در بیمه ها ایجاد می کند و بسیاری از مشکلاتی که مردم در برابر بیمه دارند را حل خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس این قانون تمامی وسایل نقلیه موتوری باید از تاریخ 20/6/87 بیمه نامه در اختیار داشته باشند و راهنمایی و رانندگی موظف است همه اتومبیلهای فاقد بیمه نامه را متوقف کند و بیمه مرکزی نیز موظف است برچسبهایی را طراحی کند تا پلیس بیمه بودن وسایل نقلیه را راحت تر تشخیص دهد.

جمشیدی تصریح کرد: بر اساس این قانون کسانی که در حین رانندگی از مواد مخدر و روانگردان استفاده کنند اگر بیمه نامه هم داشته باشند شرکتهای بیمه موظف هستند تمام خسارت را از فرد پس بگیرند. همچنین شرکتهای بیمه در مورد تمامی افراد چه زن، مرد،مسلمان وغیر مسلمان باید خسارت را یکسان پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: شرکتهای بیمه باید ظرف 15 روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند همچنین بر اساس این قانون نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر بدون بیمه نامه ممنوع خواهد بود و همچنین محاکم قضایی نیز موظف هستند بیمه نامه را به عنوان وثیقه بپذیرند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از طریق سیستمهای رایانه ای اتومبیلهای فاقد بیمه نامه شناسایی و متوقف می شوند همچنین صندوق ماده 10 نیز در این لایحه در نظر گرفته شده که حمایتهای خاصی را از افراد آسیب دیده خواهد کرد.

جمشیدی همچنین به نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به دادستان تهران درارتباط با برخورد با سایتهای خبری اشاره کرد و گفت: در قوه قضائیه حافظ آزادی بیان و اظهار نظر در چارچوب قوانین و مقررات هستیم و با این بخشنامه نظر بر این بود تا در رابطه با رسانه ها و مطبوعات احتیاط بیشتری شود.

وی گفت: این دستور مورد استقبال نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته و اصحاب رسانه نیز از این امر ابراز خرسندی نموده اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ارتباط با شکایت شیرین عبادی از یکی از خبرگزاریها گفت: این شکایت در شعبه 12 بازپرسی مجتمع کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در ارتباط با اینکه دانشجویی با حکم قضایی از تحصیل محروم شده است گفت: دانشجویی نداریم که با حکم قضایی از تحصیل محروم شده باشد.