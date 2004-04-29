مسابقات رده بندي تيم ملي تنيس روي ميز آغاز شد

به گزارش خبرنگار" مهر" 16 ورزشكار در رده هاي اميد (8 نفر) و بزرگسال (8 نفر) براي حضور در اين رقابتها دعوت شده اند كه از بين آنها 6 نفر (4 بزرگسال) و دو نفر اميد براي اعزام به بيروت در اردوي امادگي زير نظر مربيان و مربي بدن سازي شركت خواهند كرد. مسابقات بدمينتون لبنان روزهاي دوم تا هفتم خرداد ماه جاري برگزار مي شود كه در آن علاوه بر تيمهاي غرب آسيا شامل سوريه - اردن - مصر - بحرين - مراكش و عراق همراه با تيم هاي قبرس - ايتاليا و انگلستان نيز شركت خواهند داشت. همچنين قرار است رضا روشن اميد داور ايراني نيز در اين مسابقات به قضاوت بپردازد.