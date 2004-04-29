به گزارش خبرنگار" مهر" 16 ورزشكار در رده هاي اميد (8 نفر) و بزرگسال (8 نفر) براي حضور در اين رقابتها دعوت شده اند كه از بين آنها 6 نفر (4 بزرگسال) و دو نفر اميد براي اعزام به بيروت در اردوي امادگي زير نظر مربيان و مربي بدن سازي شركت خواهند كرد. مسابقات بدمينتون لبنان روزهاي دوم تا هفتم خرداد ماه جاري برگزار مي شود كه در آن علاوه بر تيمهاي غرب آسيا شامل سوريه - اردن - مصر - بحرين - مراكش و عراق همراه با تيم هاي قبرس - ايتاليا و انگلستان نيز شركت خواهند داشت. همچنين قرار است رضا روشن اميد داور ايراني نيز در اين مسابقات به قضاوت بپردازد.
براي حضور در رقابتهاي مقدماتي قهرماني آسيا
مسابقات رده بندي تيم ملي تنيس روي ميز آغاز شد
مسابقات رده بندي تيم ملي تنيس روي ميز براي حضور در رقابتهاي مقدماتي قهرماني آسيا كه از چهاردهم تيرماه جاري در تهران برگزار مي شود، از صبح امروز در سالن عضدي آغاز شد.
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