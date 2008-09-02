به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد جایزه بزرگ فیپرشی روز 18 سپتامبر در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم سن سباستین به اندرسن 38 ساله اعطا میشود.
پل تامس اندرسن و دانیل دی ـ لوئیس پشت صحنه "خون بپا میشود"
فدراسیون بینالمللی منتقدان سینما در بیانیهای درباره انتخاب "خون بپا میشود" به عنوان بهترین فیلم سال گفت: انتخاب فیلم پل تامس اندرسن به عنوان بهترین فیلم سال برای 242 عضو فیپرشی تصمیمی کاملا آشکار بود.
"خون بپا میشود" با الهام از رمان "نفت" آپتن سینکلر ساخته شد و داستان درباره یک معدنچی است که در سالهای شکوفایی نفتی در جنوب کالیفرنیا در فاصله اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، در جستجویی بیرحمانه برای رسیدن به قدرت به یک مرد نفتی تبدیل میشود.
دانیل دی ـ لوئیس و پل دانو در این فیلم نقشآفرینی میکنند که پارسال به نمایش درآمد و در هشت رشته نامزد اسکار شد و جوایز بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمبردار را برد. تامس اندرسن سازنده فیلمهای تحسینشده "شبهای بوگی" 1997 و "ماگنولیا" 1999 است.
او برای هر دو فیلم نامزد اسکار بهترین فیلمنامه بود و برای "خون بپا میشود" جایزه خرس نقرهای بهترین کارگردانی را از جشنواره فیلم برلین دریافت کرد. او برای "ماگنولیا" نیز جایزه بزرگ فیپرشی را از آن خود کرد.
پنجاه و ششمین جشنواره سن سباستین به عنوان قدیمیترین و مهمترین رویداد سینمایی دنیای اسپانیاییزبانها از 18 تا 27 سپتامبر امسال (28 شهریور تا ششم مهر) برگزار میشود.
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