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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

"خون بپا می‌شود" بهترین فیلم از نگاه منتقدان سینما شد

"خون بپا می‌شود" بهترین فیلم از نگاه منتقدان سینما شد

فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما (فیپرشی) فیلم سینمایی "خون بپا می‌شود" به کارگردانی پل تامس اندرسن را به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد جایزه بزرگ فیپرشی روز 18 سپتامبر در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم سن سباستین به اندرسن 38 ساله اعطا می‌شود.



پل تامس اندرسن و دانیل دی ـ لوئیس پشت صحنه "خون بپا می‌شود"

فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما در بیانیه‌ای درباره انتخاب "خون بپا می‌شود" به عنوان بهترین فیلم سال گفت: انتخاب فیلم پل تامس اندرسن به عنوان بهترین فیلم سال برای 242 عضو فیپرشی تصمیمی کاملا آشکار بود.

"خون بپا می‌شود" با الهام از رمان "نفت" آپتن سینکلر ساخته شد و داستان درباره یک معدنچی است که در سال‌های شکوفایی نفتی در جنوب کالیفرنیا در فاصله اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، در جستجویی بیرحمانه برای رسیدن به قدرت به یک مرد نفتی تبدیل می‌شود.

دانیل دی ـ لوئیس و پل دانو در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند که پارسال به نمایش درآمد و در هشت رشته نامزد اسکار شد و جوایز بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمبردار را برد. تامس اندرسن سازنده فیلم‌های تحسین‌شده "شب‌های بوگی" 1997 و "ماگنولیا" 1999 است.

او برای هر دو فیلم نامزد اسکار بهترین فیلمنامه بود و برای "خون بپا می‌شود" جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را از جشنواره فیلم برلین دریافت کرد. او برای "ماگنولیا" نیز جایزه بزرگ فیپرشی را از آن خود کرد.

پنجاه و ششمین جشنواره سن سباستین به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین رویداد سینمایی دنیای اسپانیایی‌زبان‌ها از 18 تا 27 سپتامبر امسال (28 شهریور تا ششم مهر) برگزار می‌شود.

کد مطلب 742752

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