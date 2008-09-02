شورای علمی دوسالانه نقاشی جهان اسلام مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد محمود جوادی‌پور با صدور احکام جداگانه سیدمهدی حسینی، کاظم چلیپا، حسین خسروجردی، هادی جمالی و سهراب هادی را به عضویت در شورای علمی این دوسالانه منصوب کرد.

این شورا به زودی کار خود را در تعیین چشم‌انداز و اهداف کلی، تهیه مراحل و مقدمات اجرایی، ارزشیابی آثار و تدوین ضوابط انتخاب آثار و ایجاد بسترها، زمینه‌ها و راهکارهای علمی و عملی تحقق ایده اصلی برپایی دوسالانه به عنوان مهمترین عرصه حضور و مشارکت نقاشان مسلمان از سراسر جهان آغاز خواهد کرد.

دوسالانه نقاشی جهان اسلام که دوره قبل آن با استقبال چشمگیر هنرمندان نقاش بیش از 40 کشور پائیز و زمستان 85 برگزار شد، در پنجمین دوره مهمان نگارخانه‌های مجموعه صبا می‌شود.