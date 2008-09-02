حمایت وزارت ارشاد از مطبوعات در گرو عملکرد آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباسعلی مهدی پیش از ظهر امروز در جمع نمایندگان مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر حمایتها و یارانه های پرداختی به مطبوعات بر اساس شمارگان مطبوعات است.

وی خاطرنشان کرد: در آینده با توجه به نقدی شدن یارانه، پرداخت یارانه به مطبوعات بر اساس مصرف کننده نهایی است به عبارتی به تدریج یارانه ها در اختیار مصرف کنندگان به صورت پرداخت ما به تفاوت، تخفیف در اشتراک مصرف کننده یا بخشی از هزینه پستی مطبوعات قرار می گیرد.

عباسعلی مهدی با ضروری دانستن حمایت از نشریات تخصصی بیان داشت: نشریات تخصصی باید از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهایی که نشریات ماموریت آنها را انجام می دهند حمایت شوند.

وی ادامه داد: نشریاتی که اعلام وصول نداشته باشد از نظر این اداره منتشر نمی شود.

عباسعلی مهدی با تعیین زمان شش ماهه برای اعلام وصول نشریات گفت: در این مدت باید اعلام وصول نشریات، توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها انجام شود.

وی انجمن صنفی مدیران مطبوعات را با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی متولی اعلام وصول استان خراسان رضوی ذکر کرد.

عباسعلی مهدی ادامه داد: بعد از دریافت اعلام وصول توسط اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، کار بررسی محتوی این نشریات در بخش فرهنگی و تیراژ و شمارگان در بخش اجرایی انجام می شود.

وی با اشاره به لزوم برخورد با نشریات غیرمجاز گفت: برخورد با نشریات غیرمجاز به صورت مستقیم با طرح شکایت توسط ارشاد استان به مراجع قضایی صورت می گیرد.

عباسعلی مهدی درباره طولانی شدن صدور مجوزها بیان داشت: علت تاخیر صدور مجوز نشریات ناشی از طولانی بودن زمان پاسخ استعلامات انجام شده توسط هیئت نظارت بر مطبوعات از مراجع مختلف است.

وی با اشاره به محدود شدن زمان استعلامات به دو ماه افزود: طبق این راهکار، استعلام های انجام شده از مراجع در صورت عدم دریافت پاسخ در مدت مقرر مثبت تلقی می شود.

عباسعلی مهدی با اشاره به کوتاه شدن زمان صدور مجوز نشریات گفت: برای کوتاه کردن زمان صدور مجوز نشریات در صدد طرح پرونده متقاضیان نشریات در هیئت نظارت به صورت استانی هستیم.

وی افزود: تاکنون پرونده های متقاضیان مطبوعات بعضی استانها در هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح شده است .

مهدی در ادامه وعده مطرح شدن پرونده های متقاضیان مطبوعات استان خراسان را در آینده نزدیک در هیئت نظارت داد.

وی درباره نشریات مجازی که در حوزه و خط مشی خود فعالیت نکرده و یا به غیر از قطع استاندارد تعیین شده خود بدون مجوز اقدام به انتشار ویژه نامه می کنند، افزود: فعالیت این گونه نشریات باید به اداره کل مطبوعات داخلی ارسال تا در پرونده آنان درج شود.

یوسفی کارشناس حمایتی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد نیز با علی الحساب دانستن پرداخت یارانه ها عنوان کرد: چنانچه عملکرد نشریه ای پایین تر از مقدار تعیین شده باشد میزان سهمیه یارانه های سال آینده آن کاهش می یابد.

رئیس انجمن صنفی مدیران مطبوعات خراسان رضوی نیز با اشاره به تعطیلی تعدادی از مطبوعات محلی خراسان افزود: تعدادی از نشریاتی تخصصی و محلی این استان به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی تعطیل شده اند.

حمید رضا شوشتریان ضمن ارائه پیشنهاد بسته حمایتی گفت: یک بسته حمایتی نباید بر اساس کاغذ مصرفی و تیراژ تعیین شود بلکه نوع، کیفیت، محتوی و سایر مشخصات می تواند موجب رشد نشریات به ویژه در استانها شود.

وی با اشاره به اینکه روش موجود حمایت که تنها تیراژ را ملاک حمایت می داند به دلیل اینکه نشریات کوچک تمامی هزینه های ثابت و جاری سایر نشریات را داشته اما از تیراژ کمتری برخوردارند، نمی تواند کامل باشد.