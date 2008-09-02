"مرغ گرفتار" در مرکز صبا تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز صبا اعلام کرد "مرغ گرفتار" عنوان انیمیشنی پنج دقیقهای و برداشتی آزاد از داستان "مرغ گرفتار" مولانا جلال الدین محمد بلخی است.
این انیمیشن با تکنیک سه بعدی کامپیوتری تولید و آماده پخش شده و تصویرگر مرد ابلهی است که گرسنه از خواب برمیخیزد و به دنبال غذا میگردد، اماغذایی نمییابد و ناامیدانه به مرگ راضی میشود. تا اینکه صدای پرندهای کوچک را در حیاط خانه خویش می\شنود و سعی در شکار پرنده و خوردن آن میکند، پرنده پس از صید با او قراری میگذارد...
عوامل این پروژه عبارتنداز نویسنده: اوستا فروردین و محمد احمدی، انیماتور و طراح مدل: فروردین، موسیقی: علیرضا شیرین فرد و صداگذاری: مانی هاشمیان.
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