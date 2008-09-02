طرح آزادسازی حریم قانونی سواحل موفق نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سید هاشم فاطمی، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری نوشهر در فرمانداری افزود: صرف آزاد سازی ساحل هنر نیست بلکه مدیریت بر آن مهم است.

وی اظهار داشت: اینکه دسترسی مردم را به دریا فراهم کنیم امری پسندیده و مطلوب است ولی باید در مناطق ساحلی آزاد شده مدیریت شود.

به گفته فاطمی، نبود متولی مشخص، آزاد سازی حریم قانونی دریا را مشکل ساز کرده است.

فرماندار نوشهر ادامه داد: برآیندها نشان می دهد که در برخی مناطق که ساحل آزاد شده به دلیل نبود متولی خاص میزان برداشت و قاچاق شن و ماسه در آن منطقه افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: چاره ای نداریم که برای اجرای بهینه این طرح مهم، سازوکارهای لازم و امکانات مناسب فراهم شود.

فاطمی یادآور شد: باید در کنار آزادسازی، طرحهای مناسب گردشگری و سالم سازی نیز در سواحل اجرا شود.

شهرستان نوشهر، 46 کیلومتر نوار ساحلی دارد.

