به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، وزارت امورخارجه عراق در بیانیه ای با اشاره به مذاکراتی که در روزهای اخیر بین دو هیئت مذاکره کننده ایرانی و عراقی انجام شد، اوضاع و شرایط کنونی را برای ایجاد صفحه ای جدید بین دو طرف ایرانی وعراقی مناسب عنوان کرد.

بنابر این بیانیه، دو طرف ایرانی و عراقی در خلال مذاکرات انجام شده، بر عمق روابط دوجانبه بین تهران و بغداد تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است : روابط عمیق دو جانبه بین تهران و بغداد بر افزایش فرصت های همکاری دوجانبه و تقویت روابط مشترک تاثیر می گذارد.

سه روز پیش مذاکرات دو هیئت ایرانی وعراقی برای بررسی موضوع ترسیم مرزهای مشترک در تهران آغاز شد.

" محمد علی حسینی " و " محمد الحاج حمود " ریاست دو هیئت ایرانی وعراقی را در این مذاکرات برعهده داشتند.