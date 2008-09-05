رشد دو برابری نقدینگی باعث دامن زدن به تورم شده است

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر افزود: طبق قانون برنامه چهارم توسعه ما باید از نظر تورم یک رقمی باشیم و براساس سند چشم انداز، دولت جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که در افق 1404 رتبه اول منطقه را داشته باشد.

وی گفت: در ابتدای دولت نهم نرخ تورم 5/11 تا 12 درصد بوده است و هم اکنون به اعتراف خود بانک مرکزی تورم بالای 20 درصد و به نظر مرکز پژوهشهای اسلامی بالای 5/26 درصد است.

خباز تصریح کرد: به این معنا دولت نه تنها از نظر مهار تورم موفق نبوده است بلکه عقب گرد هم داشته است.

وی با بیان اینکه عده ای می گویند مقداری از تورم مربوط به تورم جهانی است، گفت: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شده که 5/2 درصد از تورم مربوط به تورم جهانی است و مابقی در اثر ناکار آمدی ارکان اقتصادی کشور بوده است.

خباز گفت: نقدینگی کشور در سال جاری باید به زیر 20 درصد می رسید در حالیکه نسبت به سال گذشته بیش از 43 درصد رشد داشته و این رشد نقدینگی به تورم دامن خواهد زد.

وی گفت: در ابتدای دولت نهم رشد نقدینگی حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده اما در حال حاضر نقدینگی نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان و بیش از دو برابر رسیده است.

