هیچ موردی از بیماری وبا در چهارمحال و بختیاری مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، دکتر خدیوی، صبح امروز در کمیته سلامت شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه بیماری وبا از طریق مرزهای شرقی وارد کشور شده است، اظهار داشت: این بیماری به دلیل بروز سریع و واگیردار بودن خود را به مرکز کشور رسانده و تاکنون تعداد زیادی از هموطنان را با مشکل جدی روبرو کرده است.

وی افزود: نظافت مکانهای عمومی، عدم استفاده از یخهای غیر بهداشتی سطح شهر، کنترل زائر سراها و پارکها، جمع آوری دستفروشان مواد غذایی، جمع آوری آبهای سطحی، کنترل پایانه های مسافربری و اطلاع رسانی دقیق و شفاف از اقداماتی است که می توان در مبارزه با این بیماری انجام داد.

وی همچنین نصب پلاکارد وهشدارهای لازم به مردم برای استفاده نکردن از آبهای داخل پارکها را ضروری دانست.



فرماندار شهرستان شهرکرد نیز در این جلسه بیان داشت: مسئولان استان می بایست با برنامه ریزی دقیق، اطلاع رسانی و تعامل با یکدیگر به پیشگیری از ورود این بیماری در استان بپردازند.

سید سعید زمانیان خاطرنشان کرد: در سطح شهر کمیته سلامت به طور جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد و همه مسئولان ملزم به همکاری لازم با دانشگاه علوم پزشکی استان به منظور پیشگیری از این بیماری هستند.