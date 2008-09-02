خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: این کتاب در سه بخش امام شناسی، انتظار و از ظهور تا مدینه فاضله مهدوی تدوین و تنظیم شده است.

حیات معقول ثمره معرفت به امام، ملاک نیاز به پیامبر و امام، مراتب و نشانه‌های حیات عقلی، معیار زندگی جاهلانه، معرفت ثمر بخش و شناخت بی ثمر، ظهور کلمه طیبه و حیات خداپسند در گرو معرفت امام از جمله مباحث طرح شده در این کتاب هستند.

نماز امام زمان تجلی توحید، هدایت دلها به دست امام عصر، شجره مبارک مهدی، راز نامگذاری امام زمان به قائم، امام عصر حقیقت آب حیات، خورشید در حجاب، شناخت قرآن و انسان کامل با یکدیگر و ارزش انتظار و کرامت منتظر از دیگر مباحثی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند.

جلوه گاه ظهور، رسالت مهدوی، جلوه های عدل در مدینه مهدوی، روزهای خوش فرج، برخی رخدادها هنگام ظهور، ضرورت ظهور و آثار عام ظهور نیز در کتاب "امام مهدی؛ موجود موعود" مطرح شده اند.