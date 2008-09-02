به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون فوتبال ستار زارع، وحید طالب لو، حسین کعبی، میلاد میداودی، احسان حاج صفی، احمد آل نعمه، محمد نصرتی، مهرزاد معدنچی، فریدون زندی، محسن بنگر، سید مهدی رحمتی اسکویی، رسول پاکی خطیبی، محمد نوری، رحمان احمدی، غلامرضا رضایی، مجتبی شیری شوریجه، مجید غلام نژاد، آندرانیک تیموریان، مجتبی جباری کرد شلاقی ، وحید هاشمیان، سید جلال حسینی، ابراهیم صادقی سنجانی، کیانوش رحمتی، هادی عقیلی انور، سید جلال رافخایی، مسعود سلیمانی شجاعی و جواد نکونام نفراتی هستند که بر ای مصاف با تیم ملی عربستان ،به ریاض سفر می کنند.

علی دایی به عنوان سرمربی، بهزاد غلامپور و هومن افاضلی به عنوان مربی تیم فوق را همراهی می کنند.سرپرستی تیم ملی کشور مان نیز بر عهده احمد ابراهیمی است.

تیم ملی کشور مان روز پنجشنبه 14 شهریور ماه راس ساعت 14:15 تهران را به مقصد کویت و سپس عربستان ترک می کند.