تصمیم استراتژیک زرداری برای پیروزی در انتخابات پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، حزب حاکم پاکستان برای بهره مند شدن از حمایت گروه های اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری دستور بازگشایی دو مدرسه دینی را صادر کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که "جماعت علمای اسلام" حمایت خود را از نامزدی "آصف علی زرداری" رهبر فعلی حزب مردم و نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد.

بر همین اساس مدرسه اسلامی "حافظ" که ارتباط تنگاتنگی با "مسجد لعل" ( لال مسجد ) داشت و در جریان ناآرامیهای پاکستان تعطیل شده بود بازگشایی می شود.

علاوه بر این مدرسه، پلیس پاکستان نیروهای خود را از مدرسه "فریدیا" نیز خارج کرده و بزودی این مدرسه دینی نیز بازگشایی می شود. این مدرسه نیز به دلیل ارتباط با مسجد لعل تعطیل شده بود.

مسجد لعل نام مسجدی در اسلام آباد است که سال گذشته درگیری شدیدی میان نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در آن در گرفت که سرانجام پس از چند روز درگیری و کشته شدن 100 نفر این مسجد به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاد.

به نوشته تایمز، این مدارس در حالی بازگشایی می شوند که دولت پاکستان به مناسبت ماه ( مبارک ) رمضان در منطقه قبیله نشین باجور آتش بس اعلام کرده بود.

لازم به ذکر است، در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان سه نامزد ( آصف علی زرداری، سعید الزمان صدیقی و مشاهد حسین )وجود دارند که بر اساس پیش بینیها شانس آصف علی زرداری برای پیروزی در انتخابات بیش از دو نامزد دیگر است.