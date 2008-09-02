به گزارش خبرنگار مهر، امروز صبح مخاطبان خبرگزاری مهر با ارسال یک ایمیل خبر تکان دهنده ای مبنی بر آزادی شرور معروف یاغچی آباد تهران دادند.

متن ایمیل مربوط به خبر آزادی یکی از اشرار بزرگ منطقه یاغچی آباد تهران بود که در تاریخ 7/5/87 به علت خرید و فروش کلان مواد مخدر، ایجاد مزاحمت برای نوامیس، شرارت و درگیری مسلحانه دستگیر شد و پس از یک هفته از دستگیری به علت نامعلومی آزاد شده است.

البته پس از دریافت این ایمیل موضوع را از مقامات نیروی انتظامی جویا شدیم و آنها هم با کمال تاسف خبر را تایید کردند.

این شرور به همراه برادرش چندی پیش جهت شناسایی شاکیان در منطقه گردانده شد و پلیس از مردم درخواست کرد برای طرح شکایت خود از این دو شرور به پلیس امنیت مراجعه کنند ، اما پس از یک هفته دو برادر طی یک استقبال گرم از طرف نوچه های خود به خانه بازگشتند.

در همین رابطه جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا این فرد آزاد شده است گفت: اطلاع دقیقی از این پرونده ندارم.