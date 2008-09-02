به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه سیاوش صفاریان‌پور، پوریا ناظری، آیرین شیوایی، کیوان نقره‌کار حضور دارند. برنامه "کارآگاهان علم" کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان به سردبیری نیره مرادحاصلی و تهیه‌کنندگی فریبرز گلبن روزهای چهارشنبه ساعت 22 روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه زنده "کلیلک تجارت" 13 اردیبهشت ساعت 11:35 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه تجارت الکترونیک را آموزش می‌دهد.

ـ برنامه "یک ایده یک امکان" 13 اردیبهشت ساعت 13:15 از رادیو تجارت روی آنتن می‌رود. در این برنامه حذف سه تا صفر از پول ملی بررسی می‌شود.