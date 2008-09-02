  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

سهمیه مسکن مهر خوزستان امسال 67 هزار واحد است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان گفت: سهمیه این استان در سال جاری در طرح مسکن مهر ساخت 67 هزار واحد مسکونی است.

نصرالله دهقان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: سهمیه مسکن مهر در استان خوزستان امسال 67 هزار واحد مسکونی است که از این تعداد 30 هزار واحد آن در شهرستان اهواز به خصوص در شهرهای جدید رامین و شیرین شهر احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 10 هزار و 500 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانکهای استان معرفی شده اند، اظهار داشت:  تاکنون 3500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مهر در استان خوزستان در نظر گرفته شده است.

دهقان عنوان کرد: از ابتدای آغاز این طرح در استان خوزستان تاکنون برای ساخت 40 هزار واحد مسکونی زمین اختصاص یافته است، ضمن اینکه تاکنون حدود 100هزار متقاضی به تعاونی های مهر استان معرفی شده اند و تا پایان سال زمین در اختیار آنان قرار می گیرد.

مدیرکل سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان گفت: تاکنون 500 هکتار زمین برای اجرای طرحهای مسکن مهر در استان اختصاص یافته و دولت مصمم است در شهرهایی که زمین در اختیار نداشته باشد، اقدام به خرید زمین کند تا این طرح با موفقیت اجرا شود و افراد کم درآمد نیز صاحب خانه شوند.

کد مطلب 742864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها