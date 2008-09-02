سهمیه مسکن مهر خوزستان امسال 67 هزار واحد است

نصرالله دهقان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: سهمیه مسکن مهر در استان خوزستان امسال 67 هزار واحد مسکونی است که از این تعداد 30 هزار واحد آن در شهرستان اهواز به خصوص در شهرهای جدید رامین و شیرین شهر احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 10 هزار و 500 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانکهای استان معرفی شده اند، اظهار داشت: تاکنون 3500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مهر در استان خوزستان در نظر گرفته شده است.

دهقان عنوان کرد: از ابتدای آغاز این طرح در استان خوزستان تاکنون برای ساخت 40 هزار واحد مسکونی زمین اختصاص یافته است، ضمن اینکه تاکنون حدود 100هزار متقاضی به تعاونی های مهر استان معرفی شده اند و تا پایان سال زمین در اختیار آنان قرار می گیرد.

مدیرکل سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان گفت: تاکنون 500 هکتار زمین برای اجرای طرحهای مسکن مهر در استان اختصاص یافته و دولت مصمم است در شهرهایی که زمین در اختیار نداشته باشد، اقدام به خرید زمین کند تا این طرح با موفقیت اجرا شود و افراد کم درآمد نیز صاحب خانه شوند.