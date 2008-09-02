مسئولان ورزش کشور گناه را به گردن هم انداختند/ جلسه اصلی دو هفته دیگر

سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر یادآور شد: در جلسه دیروز که بیش از 3 ساعت به طول انجامید حدود 20 نماینده مجلس صحبت کردند و سوالات خود را با مسوولان ورزش کشور در میان گذاشتند.

نماینده مردم تفت ومیبد در مجلس هشتم ادامه داد: در پایان جلسه دیروز آقای علی آبادی نکته ای را مطرح کرد و علت ناکامی کاروان ایران را به عملکرد کمیته ملی المپیک ارتباط داد و گفت بر اساس قانون سازمان تربیت بدنی هیچ دخالتی در کمیته ملی المپیک ندارد بنا براین در رابطه با ورزشکاران المپیک هم مسئولیتی نخواهد داشت و پاسخگو هم نیست.

وی با بیان اینکه فرصتی برای بسط و بحث این گفته رئیس سازمان تربیت بدنی باقی نماند، اظهار داشت: آقای قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک هم به دلیل اینکه این کمیته هیچ نظارتی بر کار فدراسیون ها که مسئول آماده سازی ورزشکاران هستند، ندارد خود را مسئول نمی دانست و علاوه بر این قراخانلو معتقد بود همه اقدامات کمیته المپیک با هماهنگی سازمان تربیت بدنی انجام شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در مجموع همه مسئولان حاضر در جلسه هر کدام خود را مسئول نمی دانستند اما اینگونه هم نیست که نتوان مقصر را شناخت و هیچ کس هم مسئول نباشد و ما در آینده این جلسات را ادامه می دهیم تا مقصر اصلی این ناکامی ها شناسایی شود هرچند در جلسه دیروز برآورد ما این بود که کمیته ملی المپیک مقصر اصلی است.

یحیی زاده با بیان اینکه جلسه روز دوشنبه پیش درآمدی برای برگزاری جلسه اصلی و تخصصی در کمیسیون فرهنگی بود، بیان داشت: قرار بود هفته آینده مسئولان ورزش با حضور در کمیسیون فرهنگی موضوع عملکرد ورزشکاران ایران را توضیح بدهند اما به دلیل سفر برخی از این مسئولان به مسابقات پاراالمپیک قرار شد این جلسه دو هفته دیگر در کمیسیون فرهنگی برگزار شود.