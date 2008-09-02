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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

یک سیاستمدار عراقی:

آمریکا نمی تواند فرشته آزادی عراق باشد

آمریکا نمی تواند فرشته آزادی عراق باشد

عضو سابق دولت محلی کردستان عراق با هشدار به تلاش های آمریکا برای تمدید حضور خود در این کشور، واشنگتن را دولتی نژاد پرست توصیف کرد و گفت که نباید آن را حامی دموکراسی و حقوق بشر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر،"فریدون حلمی"عضو سابق دولت محلی کردستان در لندن با اشاره به پیشینه نژاد پرستانه آمریکا در داخل خاک خود تاکید کرد، چنین کشوری نمی تواند ناگهان به فرشته آزادی و دموکراسی در عراق تبدیل شود.

حلمی افزود: هدف اصلی آمریکائیها از تلاش برای ادامه حضور در عراق تنها سلطه بر منابع نفتی این کشور است.

به ادعای این سیاستمدار سابق عراق اقدام اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق در تغییر اعضای گروه مذاکره کننده با دولت آمریکا درباره قرارداد امنیتی را تلاشی برای به نتیجه رساندن این قرارداد ارزیابی کرد و گفت: چنین اقدام پیش از ارائه این توافق به پارلمان تنها یک بازی است که آنها صورت می دهند و هم اکنون آنها بر همه چیز توافق کرده اند و این مسئله سال به سال به حضور آمریکا درعراق توسعه خواهد داد.

نخست وزیر عراق اخیراً  پیش از ارائه پیش نویش قرارداد امنیتی آمریکا و عراق به مجلس، اعضای گروه مذاکره کنندگان عراق را تغییر داد. برخی منابع عراقی این خبر را تکذیب کرده اند.

به اعتقاد برخی تحلیلگران، مالکی انتظار دارد، گروه جدید پیش نویس توافقنامه ای را تهیه کند که ملی گرایان و مخالفان این قرارداد در مجلس عراق حاضر به قبول آن باشند.

این سیاستمدار عراق این روند را بخشی از یک بازی می داند که به گفته وی پنج شش سال است که بازی می شود.

کد مطلب 742881

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