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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۲۰

رشد جرم و جنایت در انگلیس بواسطه مشکلات اقتصادی

آمار جرم و جنایت در این کشور به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی و بحران اعتبارات در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، بر اساس یک نامه محرمانه وزارت کشور انگلیس که به دست حزب مخالف محافظه کاراین کشور افتاده پیش بینی می شود که آمار سرقت ، قاچاق سوخت ، الکل و تنباکو نیز به دلیل مشکلات اقتصادی افزایش خواهد یافت .

وزارت کشور انگلیس به دنبال درز این نامه به رسانه ها، اعلام کرد: نامه خانم جکی اسمیت وزیر کشور انگلیس در مرحله پیش نویس مشورتی قرار داشته و هنوز به دفتر نخست وزیر نیز ارسال نشده است .

در بخشی از نامه وزیر کشور انگلیس آمده است : با توجه به تجربیات کشور از رکود اقتصادی اوایل دهه 1990، احتمالا جرم و جنایت تا پایان سال 2008 میلادی هفت درصد و در سال 2009 نیز دو درصد دیگر افزایش خواهد یافت .

در این نامه پیش بینی شده است که کسادی و نزول اقتصادی باعث خواهد شد نیاز به نیروی کار مهاجران خارجی در انگلیس کاهش یابد و به همین دلیل احتمالا دشمنی ها با مهاجران نیز افزایش خواهد یافت .

کد مطلب 742885

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