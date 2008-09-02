چند نمایش جشنواره ادینبورگ نامزد حضور در تئاتر فجر هستند

حسین مسافرآستانه در این باره به خبرنگار مهر گفت: با حضور فرهاد مهندسپور و علی منتظری از نمایشهای حاضر در جشنواره ادینبورگ بازدید کردیم و کارهایی از کشورهای بلژیک، نروژ، لهستان و انگلستان نامزد حضور در بیست و هفتمین دوره جشنواره تئاتر فجر هستند.
وی خاطرنشان ساخت: گفتگوهای اولیه با کارگردانهای این آثار انجام شده اما شرایط و برنامهریزیهای ارائه شده از طرف آنها شرایط حضور این آثار را در داخل کشور سخت کرده است. در حال رایزنیهای لازم هستیم تا در صورت امکان از حضور این آثار در جشنواره بهره ببریم.
دبیر جشنواره تئاتر فجر با اشاره به بررسی فیلم آثار جشنواره ادینبورگ در واحد روابط بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی، گفت: در آینده نزدیک جشنواره پائیزه تئاتر پاریس را پیش رو داریم که سعی میکنیم افراد یا گروهی را برای انتخاب به این جشنواره اعزام کنیم.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمنماه امسال در تهران برگزار میشود.
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