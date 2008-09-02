طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در استان سمنان آغاز شد

مهدی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان افزود: این طرح در راستای جلوگیری از افزایش بی رویه و خود سرانه قیمتها در شرایط فعلی انجام می شود.

یحیایی تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای انواع مواد غذایی به ویژه اقلام لبنی، پروتئینی، میوه و سبزیجات، خرما و شیرینی های مرسوم این ماه از یک سو و تقارن ایام پایانی آن با زمان بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی عالی و بالا رفتن تقاضا برای اقلام آموزشی و لوازم التحریر طرح نظارتی انجام می شود.

به گفته وی، در این طرح ضمن توجه به نیازهای بازار داخلی در راستای طرح تشدید بازرسی و تسریع در رسیدگی به تخلفات، بر واحدهای تولیدی و صنفی بر واحد های خرده فروشی و عمده فروشی نیز نظارت می شود.

وی گفت: مردم استان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به شماره تلفن 124 یا به سازمان بازرگانی استان و شهرستان اطلاع دهند تا پیگیری شود.