به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آی کی آی ، جانی آلمانو شهردار رم گفت: می‌دانم که مسلمانان این ماه را وقف خداوند خواهد کرد، اما به نوعی با روحیه شادمانی و جشن همراه است. به عنوان شهردار رم بهترین آرزوها را برای جامعه مسلمان در ماه مقدس رمضان دارم.

آلمانو ابراز امیدواری کرد که مسلمانان و خانواده‌های آنها این ماه را در آرامش و شادمانی سپری کنند.

شهردار رم یادآور شد: گاهی اقدامات شرم‌آور و موهن به مقدسات عده‌ای روحیه رمضان را تخریب می‌کند و من به واقع امیدوارم که این اقدامات هرگز تکرار نشوند.

وی از مسلمانان رم خواست به عنوان الگویی برای مسلمانان سراسر جهان و شهروندان رم عمل کنند تا همه بدانند که درک دوجانبه میان جوامع و فرهنگها ارزشمند است و می‌تواند کل جامعه را غنی کند.

شهردار رم تصریح کرد: همزیستی مسالمت‌آمیز میان ادیان و فرهنگها و احترام عمیق نسبت به هویتهای مختلف تنها راهی است که می‌تواند به ادغامی مؤثر منتهی شود.

وی در طول ماه مبارک رمضان با اعضای جامعه اسلامی که اکثریت آنها افریقایی و آسیایی‌تبار هستند دیدار می‌کند.