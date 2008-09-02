راهیابی 29 طرح به بازبینی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر، این آثار به انتخاب نصرالله قادری، مجید امرایی و صابر دلبینا عبارتند از "هیئت بیریا"، "استقبال"، "پلاک" محمد احمدی از تهران، "احمقها" و "دلقکها" امیرحسین شفیعی از ورامین، "اعتراض از نوع رنگی" اکبر قهرمانی، "آخرین سامورایی" حمیدرضا مرادی، "اعترافات سه تا خر" امیر اسماعیلی، "صورتکها" علیرضا شریفی، "فرار بزرگ" علی عطایی، "دل خوش سیری چند؟" مرتضی عسگرنژاد، "نفس حق" علی رحیمی، "غواص ناخدا نیست" کاوه مهدی و "دخترک چادری" مهدی مقیمی.
"این منم" سام بوجانی، "رستم را دریاب" رضا تقینژاد، "بودن یا نبودن" اسماعیلی و مجتبی دربندی، "مبارک میخواهد عوض شود" دربندی، "زن" امیر کربلاییزاده، "سخت نگیر" حسن جعفری، "عشق + 2" محمد یادگاری، "آخرین ماسک" مهدی شریفی، "اینست زندگی" مرتضی وکیلیان، "کارگاه آموزش" پروانه علی ضامنی، "الاغ آوازه" حامد مهینی، "قانون دیگری از نیوتن" حامد بیآزار، "کره آزاد" حمیدرضا حسینعلی، "اینتراکتیو دادگاهها" حامد زارعان و آرش صادقیان و "هزار ترک زمین" پیام عزیزی از اراک.
سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از 11 تا 14 مهرماه در مریوان برگزار میشود.
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