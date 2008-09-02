اصل کیفیت در اجرای پروژه های راه باید در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بهبهانی پس از بازدید هوایی خود از پروژه های راهسازی فارس و همچنین قطار شیراز - اصفهان در جمع اعضای شورای حمل و نقل استان فارس افزود: طی مدت اخیر در حوزه کیفیت راهسازی در استان فارس پیشرفت های قابل قبولی مشاهده شده و باید این روند همچنان به عنوان یک اولویت ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: جاده ها حادثه خیز نیستند بلکه با عدم رعایت برخی از مسائل و مقررات آن را حادثه خیز می کنیم.

وزیر راه با بیان اینکه با افزایش کیفیت راه های استان تصادفات در جاده های این منطقه نیز کاهش یافته است، افزود: تصادفات را نمی توان به یکباره کاهش داد بلکه می توان با افزایش کیفیت راه ها در طول زمان به این مهم دست یافت ضمن اینکه طی مدت اخیر در این حوزه شاهد توفیقات خوبی بوده ایم.

بهبهانی همچنین با اشاره به ایجاد ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی شیراز نیز بیان داشت: در احداث این ترمینال باید برخی نکات ریز و کوچک نیز توجه شود زیرا بعضی از خدمات رسانی های به ظاهر کم اهمیت و کوچک برای مردم قابل مشاهده، حساس و با اهمیت است که با ارائه آن می توان در کسب رضایت آنها موفق بود.

وی عنوان کرد: باید شرایطی به وجود آید که این فرودگاه در سطح کشور و منطقه با طراحی زیبا و خدمات دهی با کیفیت نمونه باشد.

وزیر راه همچنین با اشاره به بازدید هوایی خود از راه های استان و پروژه قطار شیراز - اصفهان نیز اظهار داشت: طی این بازدید تمام مسائل، مشکلات و پیشرفتها مشاهده و کارشناسی شد و باید گفت وضعیت پیشرفت شیراز در حوزه های زیرساختی طی چند مدت اخیر مناسب بوده است.