میزان تولید میگوی گلستان به 750 تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین رستمی، ظهر سه شنبه در بازدید از سایت پرورش میگوی گمیشان افزود: با بهره ‌برداری از طرحهای در ست اجرا و مزارع، سطح تولید میگو در استان افزایش می یابد و از این طریق نیز برای ‪ ۳۰۰‬ نفر به صورت مستقیم و ‪ ۶۰۰‬ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: استان گلستان با توجه به شرایط خاص اقلیمی از دیرباز دارای مزارع پرورش میگو بوده که از مهمترین آنها، مزارع پرورش میگو در گمیشان است.

وی تصریح کرد: برق‌ رسانی به این طرح به طول هشت کیلومتر و از محل اعتبارات استانی انجام شده و در هفته دولت امسال به بهره برداری رسید.

رستمی مساحت این طرح را چهار هزار هکتار اعلام و اضافه کرد: از این مقدار، ‪ ۴۰۰‬هکتار به بخش پرورش میگو اختصاص داده شده و از این میزان ‪ ۳۰۰‬هکتار آن مفید برآورد شده است.

مدیرکل شیلات گلستان ادامه داد: این ‪ ۴۰۰‬هکتار شامل دو مزرعه ‪ ۲۰‬هکتاری پرورش میگو آماده و دو مزرعه دیگر هر کدام به مساحت ‪ ۲۰‬هکتار که عملیات اجرایی آن شروع شده است.

وی عنوان کرد: صنعت پرورش میگو در این استان، صنعتی نوپاست و رشد و پیشرفت این صنعت نیازمند حمایتهای همه‌ جانبه و سرمایه ‌گذاریهای بلندمدت در زمینه توسعه فعالیتهای زیربنایی این صنعت است.

به تاکید وی، ایجاد شرایطی مساعد و مناسب برای رشد بهتر میگو از جمله دغدغه های فرآوری بوده و ایجاد امکانات و شرایط مناسب نظیر برق‌رسانی به مزارع پرورش میگو از مهمترین اقدامات برای رشد همراه با کیفیت این محصول است.

وی یادآور شد: برق‌رسانی به مزارع پرورش میگو می‌تواند در بلندمدت باعث افزایش راندمان تولید در واحد سطح و اقتصادی کردن پرورش میگو موثر شود.

134 مزرعه، 75 آب بندان و منابع آبی، 22 مزرعه سردابی با مساحت مفید شش هزار و 374 هکتار در گلستان وجود دارد.

میزان تولید سالانه محصولات آبزی این استان حدود 15 هزار تن برآورد شده است.