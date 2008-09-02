خون مقاومت و ارتش پیروزی بزرگی را برای لبنان رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اینترنتی المنار، میشل سلیمان در این پیام تاکید کرد : مقاومت ملی لبنان توانست از طریق مقاومت فرزندانش و خون های آنان حقیقتی را به رشته تحریر درآورد که حد فاصلی بین دو تاریخ شد: یکی پیش از مقاومت و دیگری بعد از مقاومت.

رئیس جمهوری لبنان در ادامه این بیانیه تصریح کرد : مقاومت توانست در برابر بزرگترین قدرت قلدر و مستکبر منطقه بایستد و توانست در تاریخ پیروزی هایی را به ثبت برساند و تصاویری از قهرمانی و قدرت خود برای جهانیان به تصویر بکشاند.

میشل سلیمان درپایان این بیانیه گفت : خون پاک مقاومت لبنان با خون ارتش و مقاومت ملت لبنان یکپارچه شده و در نتیجه به لبنان بلندی و رفعت بخشید و برای این کشور پیروزی بزرگی را در طول تاریخ معاصر ما محقق کرد.