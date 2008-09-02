پیشنهاد فرمانده آمریکایی برای جلوگیری از بازگشت آشوب به بزرگترین استان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر " جان کلی" فرمانده نظامیان آمریکایی در غرب عراق در گفتگو با رویترز با بیان این مطلب افزود: دولت عراق باید پول مورد نیاز و فوری را به این استان تزریق کند.

وی تصریح کرد:" واقعا این وظیفه پلیس یا نیروهای دریایی نیست، این وظیفه دولت است. آنها می دانند که نیازهای این استان برای بازسازی چیست."

در حالیکه هم اکنون آرامش نسبی در الانبار برقرار است، کلی گفت که دولت عراق باید برای کاهش تاثیر جنگ و تحریمهای قبلی سازمان ملل اقدام کند، زیرا این امر اقتصاد وابسته به کشاورزی در این منطقه را ویران کرده است.

ارتش آمریکا کنترل استان الانبار را به دولت عراق واگذار کرد. این استان که زمانی مرکز آشوب گروههای سنی بود، در اواخر سال 2006 تغییراتی را شاهد بود، زیرا آشوبگران سابق در برابر القاعده قرار گرفتند و به هم پیمانان آمریکا تبدیل شدند.

با انتقال کنترل این استان، عراقیها از مجموع 18 استان ، کنترل 11 استان را بر عهده دارند.



