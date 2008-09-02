محمود ممتاز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از عمدهترین برنامهها در این ماه عمل به سنت حسنه پهن کردن سفرههای افطاری در صحن هدایت حرم مطهر ثامنالحجج(ع) است.
وی با اشاره به رشد دو برابری پذیرایی از زائران بارگاه منور امام رضا(ع) در مراسم افطاری امسال افزود: پارسال در مجموع از ۱۰۰هزار نفر در مراسم افطاری صحن هدایت حرم مطهر پذیرایی شد و امسال روزانه افزون بر شش هزار نفر و در مجموع یک ماه، ۲۰۰هزار نفر دعوت میشوند.
وی با تاکید بر توزیع تصادفی دعوتنامههای افطاری تصریح کرد: امسال با شناسایی بیش از ۶۰۰مسجد سطح شهر به صورت تصادفی یک یا چند مسجد انتخاب و بعد از نماز ظهر و عصر دعوتنامهها میان نمازگزاران توزیع میشود.
وی افزود: روزانه ۱۲گروه از خدمه به مساجد سطح شهر مشهد اعزام و فیشهای مراسم افطاری شب بعد را توزیع میکنند.
معاون اماکن متبرکه و امور زائران حرم مطهر با بیان اینکه میهمانسرای حضرت نیز روزانه پذیرای سه هزار زائر در ضیافت افطاری است، گفت: با احتساب این تعداد در مجموع بیش از ۳۰۰هزار نفر در ایام ماه مبارک رمضان از خوان گسترده حضرت بهرهمند میشوند.
وی در خصوص نحوه توزیع دعوتنامههای میهمانسرای حضرت رضا(ع) گفت: این دعوتنامهها به صورت تصادفی در زائرسراها و هتلهای سطح شهر همچون روال گذشته توزیع میشود.
ممتاز افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده، آیین شبهای احیا در حرم مطهر حضرت رضا(ع) نیز چون سالهای گذشته بسیار باشکوه و منظم برگزار خواهد شد.
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