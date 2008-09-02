کشف ارتباط فصلهای پاییز و زمستان با افسردگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان کانادایی اعلام کردند، دلیل بروز اختلالات عاطفی فصلی، کاهش تابش نور در روزهای زمستانی و پاییزی است. این اختلالات می تواند سبب بروز فرسودگی، پرخوری، تمایل به خواب و افسردگی شده که سالیانه بر روی هزاران نفر از مردم انگلستان نیز تاثیر می گذارد.

محققان بر این باورند که این فرایند می تواند بر اثر فعال سازی بیش از حد پروتئینی باشد که عامل سروتونین را از مغز پاک می کند.

برای اثبات این موضوع دانشمندان دانشگاه تورنتو مغز 88 نفر در سالهای 1999 تا 2003 را اسکن کردند. این اسکن به گونه ای طراحی شده بود تا بتواند فعالیتهای پروتئین حامل سروتونین را که به سروتونین متصل شده و آن را از لابلای سلولهای مغز پاک می کند ارزیابی کند. هرچه میزان فعالیت این پروتئین بیشتر باشد میزان سروتونین موجود در مغز کاهش یافته و امکان بروز افسردگی در افراد افزایش می یابد.

محققان پس از مشاهده نتایج اظهار داشتند که نور می تواند بر میزان فعالیت این پروتئین تاثیرگذار باشد زیرا فعالیت این پروتئین در مغزهایی که در فصلهای زمستان و پاییز - فصل های کم نور سال - اسکن شده بودند به شکل بارزی با افزایش رو به رو شده بود.

بر اساس گزارش بی بی سی، این یافته ها می تواند دلایل مهمی در درک تاثیر تغییرات فصلی در سلامت فردی، بروز اختلالات عاطفی فصلی و ارتباط تابش نور با حالت روحی فرد و فعالیتهای مغزی وی به حساب بیاید.