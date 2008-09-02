به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فیلم اصلی را توب هوپر سال 1982 بر مبنای فیلمنامه استیون اسپیلبرگ، مایکل گریس و مارک ویکتور ساخت که در سه رشته جلوههای تصویری، جلوههای صوتی و موسیقی نامزد اسکار شد.
داستان "ارواح خبیثه" درباره خانوادهای است که در حومه شهر زندگی آرام دارند، اما وقتی ارواح خبیثه گورستانی که خانه آنها و خود شهر روی آن بنا شده، از طریق تلویزیون با دختر پنج ساله خانواده ارتباط برقرار میکنند و او را به دنیای خود میبرند، همه چیز به هم میریزد.
فیلمنامه را جولیت اسنودن و استایلز وایت مینویسند که متخصص پروژههای ترسناکند. واکنش خانوادهای معمولی به موقعیتی بسیار پرتنش از ایدههای محبوب پرلمن است که سال 2003 در اولین فیلم خود "خانهای از شن و مه" با بازی بن کینگزلی و جنیفر کانلی موضوعی مشابه را به تصویر درآورد.
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