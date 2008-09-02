  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

فیلمساز اوکراینی برای "ارواح خبیثه" مذاکره می‌کند

فیلمساز اوکراینی برای "ارواح خبیثه" مذاکره می‌کند

وادیم پرلمن برای کارگردانی فیلم ترسناک "ارواح خبیثه" که بازسازی فیلمی به همین نام است، با استودیو مترو گلدوین مه‌یر مذاکره می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فیلم اصلی را توب هوپر سال 1982 بر مبنای فیلمنامه استیون اسپیلبرگ، مایکل گریس و مارک ویکتور ساخت که در سه رشته جلوه‌های تصویری، جلوه‌های صوتی و موسیقی نامزد اسکار شد.

داستان "ارواح خبیثه" درباره خانواده‌ای است که در حومه شهر زندگی آرام دارند، اما وقتی ارواح خبیثه گورستانی که خانه آنها و خود شهر روی آن بنا شده، از طریق تلویزیون با دختر پنج ساله خانواده ارتباط برقرار می‌کنند و او را به دنیای خود می‌برند، همه چیز به هم می‌ریزد.

فیلمنامه را جولیت اسنودن و استایلز وایت می‌نویسند که متخصص پروژه‌های ترسناکند. واکنش خانواده‌ای معمولی به موقعیتی بسیار پرتنش از ایده‌های محبوب پرلمن است که سال 2003 در اولین فیلم خود "خانه‌ای از شن و مه" با بازی بن کینگزلی و جنیفر کانلی موضوعی مشابه را به تصویر درآورد.

کد مطلب 742952

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها