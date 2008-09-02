60 حلقه چاه غیر مجاز در دشتهای خراسان رضوی مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمرتضی حسینی ظهر امروز در نشستی خبری در محل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: گشتهای نظارتی در دشتهای مختلف از جمله مشهد، تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار، نیشابور و قوچان فعال است.
وی با اشاره به اینکه اجازه احداث هیچ چاه غیرمجازی در دشتهای استان داده نمی شود، تصریح کرد: با کمک مجموعه های نظامی و انتظامی تعدادی از چاههای غیر مجاز مسدود شده است و همچنین با تعدادی از صاحبان چاهها که اضافه برداشت دارند، برخورد شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: از ۳۶دشت آبی استان، بیلان ۳۳ دشت به لحاظ میزان تغذیه آنها از نزولات جوی و روان آبها منفی است.
وی با بیان اینکه افت آب زیرزمینی دشت مشهد به سه متر رسیده است، گفت: به جز سه دشت، بقیه دشتها در وضعیت ممنوعه هستند و امکان توسعه کشاورزی در آنها به هیچ وجه وجود ندارد.
وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای کاهش بیلان منفی دشتهای کشور در یک دوره ۲۰ساله گفت: در بخش جهاد کشاورزی کار سنگینی باید انجام شود و مصرف آب با کاهش و بازده تولید این بخش باید افزایش یابد.
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