توجه به ریتم اساس موسیقی "دستان" است

حسین بهروزی نیا نوازنده بربط با بیان این مطلب درخصوص کارکرد گروه موسیقی دستان در جهت معرفی موسیقی ایرانی به نسل جوان علاقمند موسیقی ایرانی در نشست نقد و بررسی این گروه که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد گفت : گروه موسیقی "دستان" بین ایرانی ها و غیر ایرانی ها نامی شناخته شده است و بسیاری از جوانان ایرانی خارج از کشور موسیقی ایرانی را به واسطه این گروه شناخته اند و از آغاز همین هدف را مدنظر داشته و دوست داشتیم موسیقی ایران را به جهان ارائه کنیم؛ در واقع یکی ازراههایی که برای ارتباط جوان ایرانی مقیم خارج از کشور با موسیقی ایرانی وجود داشت کنسرت هایی بود که توسط دستان برگزار می شد.

این آهنگساز در ادامه به اهمیت جایگاه موسیقی آوازی در گروه دستان اشاره کرد و گفت : دسترسی به ریتم های جدید و استفاده از آنها بستری مناسب را در جهت نشان دادن موسیقی آوازی و ردیف دستگاهی به وجود می آورد و اگر قرار باشد که طی برنامه های مختلف آواز را از موسیقی گروه کم ویا حذف بکنیم در واقع از اصل خود دور شده ایم و دراین صورت به موسیقی ایران خیانت می کنیم ؛ هدف اصلی ما این است که در عین حفظ موسیقی خودی این فرهنگ را با یک فرم جدید در سطح جهان اشاعه دهیم .

سعید فرجپوری نوازنده کمانچه با اعتقاد بر اینکه گروه موسیقی دستان درطی سالیان سال به گویش خاصی دسترسی پیدا کرده است گفت : تجربه به من ثابت کرده که در حال حاضر در شرایطی زندگی می کنیم که فرم اجرای موسیقی ایرانی به شکل گذشته تغییر کرده است وآن الگوی اجرای سنتی که با یک پیش درآمد آغاز و به آواز و بعد هم چهارمضراب و... ختم می شود در شرایط فعلی پاسخگو نیست ، با توجه به این مطلب به گمان من گروه موسیقی دستان در حال حاضر به گویش خاصی دست یافته است که این گویش برای جوانان علاقمند به موسیقی ایرانی و کسانی که شناختی از این نوع موسیقی ندارند خیلی جذاب تر و تاثیر گذارتر است .

وی در پایان گفت: شیوه کار دستان ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید اما گروه موسیقی دستان در شرایط کنونی به جایی رسیده است که مخاطبان خاص خودش را دارد و قرار نیست همه سلیقه ها را پاسخ دهد؛بالاخره یک عده با این نوع موسیقی ارتباط برقرار می کنند و یک عده دیگر هم نه؛ اما ما به این نتیجه رسیده ایم که راهی که آمده ایم مسیر خوبی بوده و باید ادامه دهیم..