به گزارش خبرنگار مهر ، در پی انتشار برخی اخبار درمورد اعلام موضع رسمی جامعه اسلامی مهندسین درباره لزوم کاندیدا توری سید محمد خاتمی برای شکست وی در انتخابات ، مسئول روابط عمومی این تشکل درپاسخ به خبرنگار مهر ، توضیحاتی را ارائه داد .

امیر مقدم در این باره گفت : در شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در ارتباط با هیچ یک کاندیدای احتمالی چه در میان اصولگرایان و چه در میان اصلاح طلبان بحثی صورت نگرفته و بررسی این موضوع به روشن شدن فضای سیاسی کشور که بنا به تصریح دبیر کل آذر ماه خواهد بود، موکول شده است .

وی با اشاره به موضع دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در ارتباط با کاندیداتوری احتمالی سید محمد خاتمی گفت : همانطور که مهندس باهنر رسما اعلام کرده آقای خاتمی از چنان جایگاهی در نظام برخوردار است که به راحتی بتوانند در انتخابات کاندیدا شود .

وی با اشاره به دیدگاه جامعه اسلامی مهندسین گفت : ورود کاندیدای قدرتمندی همچون رئیس جمهور سابق کشور و مهدی کروبی به نفع فضای کلی انتخابات خواهد بود و وزن رقابت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری را بالا خواهد برد .

مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه هیچ نظر خارج از ادبی در ارتباط با آقای خاتمی توسط هیج یک از اعضای جامعه اسلامی مهندسین ابراز نشده است، تصریح کرد : حتی در کنگره هشتم جامعه اسلامی مهندسین علیرغم حضور آقای خاتمی درسفر خارج از کشور به عنوان احترام دعوت نامه ویژه ای برای ایشان ارسال شد، که البته این مسئله الزاما به معنای حمایت کردن از ایشان در انتخابات آینده نیست و این بحث دیگری است .

مقدم ادامه داد : اگر صحبت از نهادینه کردن فرهنگ تحزب می کنیم و حزب را مناسبترین بستر برای نخبه پروری سیاسی بدانیم ، این بدون حاکمیت روح دموکراسی و سعه صدر ممکن نیست و آنچه که از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم مهمتر است ، شکل گیری یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری و خیره کننده است .