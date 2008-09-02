1500 مبلغ روحانی در ماه رمضان به مناطق مختلف استان کرمان اعزام می شوند

حجت الاسلام مهدی عربپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش 150 میلیون تومانی بودجه طرحهای فرهنگی در سازمان متبوع خویش گفت: متاسفانه این کاهش بودجه ما را در اجرای طرحهای فرهنگی دچار مشکل جدی کرده است.

وی عنوان کرد: بیش از پنج هزار مسجد در استان کرمان وجود دارد که تنها در 600 مسجد نماز جماعت برگزار می شود.

وی افزود: به علت کمبود روحانی در بقیه مساجد استان کرمان نماز جماعت برگزار نمی شود اما با برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم بتوانیم ائمه جماعات مساجد این استان را به دو برابر افزایش دهیم.

وی گسترش حوزه های علمیه این استان را راهکاری مناسب برای رفع کمبود روحانی در استان کرمان دانست و افزود: در برنامه ریزیهای آینده سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان، گسترش حوزه های علمیه این استان مد نظر قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت برگزاری نماز جماعت در اکثر مساجدی که این فریضه برگزار می شود، مطلوب است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان کرمان از ایجاد سایت اینترنتی در اکثر مساجد استان کرمان خبر داد و افزود: در آینده ای نزدیک با طرحی که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در حال اجراست، تمام مساجد شهر کرمان به سایت اینترنتی مجهز می شوند.

امام جمعه موقت کرمان با بیان اینکه مساجد استان کرمان گنجایش فعالیتهای مذهبی، فرهنگی بیشتری دارند تاکید کرد: مسئولان فرهنگی این استان باید با همکاری ائمه جماعات جاذبه های بیشتری را در این مساجد ایجاد کنند.