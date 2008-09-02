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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

همزمان با ماه مبارک رمضان؛

47 نمایشگاه کتاب در ایستگاههای متروی تهران و کرج بر پا می شود

47 نمایشگاه کتاب با عنوان "طعم دانایی" همزمان با ماه مبارک رمضان به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، شرکت متروی تهران و ناشران بخش خصوصی در تمامی ایستگاههای متروی تهران و کرج برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاهها با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در خانواده ها، دسترسی آسان شهروندان به کتاب و همچنین در راستای سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ایجاد نهضت کتابخوانی با ارائه 300 عنوان کتاب با 20 درصد تخفیف برگزار خواهد شد.

در کنار این نمایشگاهها مسابقات کتابخوانی با عنوان "بخوان" نیز در دست اقدام خواهد بود.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاهها، عرب اسدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و مسئولان شرکت مترو و شهرداری تهران حضور خواهند داشت.

مراسم افتتاحیه  ساعت 8:30 صبح  روز چهارشنبه 13 شهریور ماه در ایستگاه متروی شهید بهشتی برگزار می شود.

کد مطلب 742987

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