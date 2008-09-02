اولین انتصاب در استانداری کرمان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استاندار کرمان طی حکمی دکتر"علی بیگ زاده" را بعنوان سرپرست حوزه استانداری کرمان منصوب کرد.

علی بیگ زاده از مدیران مجموعه وزارت کشور پیش از این مسئولیتهای ریاست مدیریت دولتی استانهای جنوب شرق کشور" کرمان، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان" و مسئول طرح و برنامه و اداری و مالی بعضی از دانشگاههای جنوب کشور را بر عهده داشته است.

همچنین حبیب الله دهمرده طی حکم دیگر "محمد شهرکی" را به عنوان مشاور استاندار و دبیر ستاد اطلاع رسانی استان کرمان منصوب کرد.

استاندار کرمان با تاکید بر تجارب ارزنده شهرکی در امر اطلاع رسانی، ضرورت آگاه نمودن مردم از خدمات شایان توجه دولت خدمتگزار در استان پهناور کرمان را خاطر نشان و ابراز امیدواری کرده است نامبرده با اتکال به خداوند سبحان در راستای اهداف و اصول چهار گانه دولت خدمتگزار مثمر ثمر باشد.

شهرکی پیش از این علاوه بر مشاور استاندار و دبیر ستاد اطلاع رسانی سیستان و بلوچستان، ریاست خبرگزاری جمهوری در استانهای کرمان، مرکزی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را بر عهده داشته است.