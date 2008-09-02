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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۳۸

اجرای موفقیت آمیز طرح استفاده از محصولات ارگانیک به جای سمپاشی در اهر

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی اهر از اجرای موفقیت آمیز طرح استفاده از محصولات ارگانیک به جای سمپاشی در مزارع و کشتازارهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهر ، نادر زارع تالی ، ظهر امروز در گردهمایی مروجین و کارشناسان کشاورزی در روستای قره برون افزود: برای نخستین بار در آذربایجان شرقی طرح تولید محصولات ارگانیک با استفاده از روغن ولک و تله های فرومونی به جای سموم شیمیایی با موفقیت به اجرا در آمد.

وی اظهار داشت: طرح یاد شده به منظور کنترل آفات در باغات منطقه به صورت پایلوت در سطح سه هکتار اجرا شده و محصول سیب به دست آمده با استفاده از طرح جدید و بدون آفت به مرحله برداشت رسید.

مدیر جهاد کشاورزی اهر گفت: با اجرای موفقیت آمیز این طرح در شهرستان اهر با برنامه ریزی های انجام شده توسط کارشناسان جهاد کشاورزی با آموزشهای لازم و اجرای کارگاههای آموزشی برای باغداران به سایر باغات این شهرستان تعمیم می یابد.

نادر زارع تالی در ادامه با اشاره به خسارات وارده به کشاورزان در اثر سرمازدگی گفت: کشاورزان منطقه اهر امسال 370 میلیارد ریال خسارت وارد شده که از این مبلغ 90 میلیارد ریال مربوط به باغات درختان هسته دار شهرستان اهر است.

وی گفت: متاسفانه شیوه فعلی بیمه محصولات کشاورزی جوابگوی انتظارات و نیازهای باغداران و کشاورزان نبوده و باید با ارائه ساز و کارهای مناسب و اتخاذ تمهیدات لازم زمینه ترغیب کشاورزان را به بیمه محصولاتشان در بخش کشاورزی فراهم کنیم.

 

کد مطلب 742990

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