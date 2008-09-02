به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمود صلاحی در این دیدار که روز سه شنبه 12 شهریور ماه جاری در محل دبیرخانه این حوزه برگزار شد، گفت: خلیج فارس یکی از آبراه های استراتژیک دنیا است که از چند صد سال پیش و همزمان با آغاز عصر استعمار ، همواره مورد توجه و طمع قدرتهای بزرگ و بیگانگان بوده و حوادث تلخی برای ساکنان جزایر و سواحل آن از این رهگذر رخ داده است.

وی در ادامه توسعه نیافتگی ، جزایر ایرانی خلیج فارس را باعث استمرار فقر و محرومیت ساکنان این جزایر و مشکلات و مسائل اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی خواند و افزود: بایستی هر چه سریعتر با فراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری بخشهای خصوصی داخلی و خارجی غبار فقر و محرومیت و توسعه نیافتگی را از چهره این جزایر و هموطنان صبور و قانع ساکن آنها بزدائیم.

مشاوررئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سپس با اشاره به تبدیل جزیره کیش ازجزیره ای فاقد امکانات زیستی و رفاهی به جزیره ای توریستی ، مدرن و توسعه یافته، گفت: این جزیره که روزگاری ساکنان بومی آن در تنگدستی و فقر به سر می بردند و مردم سایر نقاط کشور رفت و آمدی به آن جا نداشتند، امروز یکی مهمترین نقاط تفریحی و توریستی کشور شده و حتی در فصل گرما تابستان با برنامه های تدارک دیده شده و برگزاری جشنواره و برنامه های متنوع، هتلها ظرفیت پذیرش مسافر بیشتر را نداشته و به دلیل تقاضای بسیار زیاد سفر تهیه بلیط هواپیما به راحتی میسر نیست.

صلاحی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گسترده و بی نظیر جزیره پهناور قشم برای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و نفتی و نیز سوخت رسانی به کشتی ها و موقعیت بی نظیر منطقه آزاد چابهار در منطقه برای ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه و افغانستان گفت: طی دو سال گذشته اقدامات گسترده ای برای جلب و جذب سرمایه گذاران به این مناطق و نیز سایر مناطق آزاد کشور انجام شده است.

همچنین مجوز احداث تعداد زیادی هتلهای 5 و 7 ستاره در جزیره کیش صادر شده و قراردادهای متعددی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این مناطق منعقد شده است که برخی ازپروژه ها که عملیات اجرایی آنها نیز شروع شده، پروژه هایی ملی و با سرمایه گذاری هنگفت هستند.

مشاور رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تقاضای نعمت زاده معاون وزیر نفت برای مساعدت دبیرخانه حوزه مشاورت رئیس جمهور درامور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت توسعه جاذبه های توریستی و گردشگری جزیره لاوان در خلیج فارس و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی ، برای بررسی کارشناسی و اقدام در این زمینه قول مساعد داد.

در ادامه این دیدار نعمت زاده مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به طرح سوخت رسانی به کشتی ها در خلیج فارس گفت: درسطح منطقه سالانه حدود 25 میلیون تن سوخت رسانی به کشتی ها صورت می گیرد که فقط سهم امیر نشین فجیره از این رقم بین 12 تا 15 میلیون تن است و بخش عمده سوخت موردنیاز را نیز از ایران تامین می کنند.

وی افزود: با اقدامات انجام شده برای آغاز سوخت رسانی به کشتی ها توسط این شرکت در سال 85 ، 50 هزار تن سوخت رسانی به کشتی های در حال تردد درخلیج فارس انجام شد که این رقم در سال 1386 به 1 میلیون تن رسیده و برای سالجاری 5/2 میلیون تن و برای سال 1388 نیز تا5/4 میلیون تن سوخت رسانی به کشتی ها در نظر گرفته شده است.

وی سپس با اشاره به پروژه عظیم سوخت رسانی به کشتی ها از جزیره قشم ، سرمایه گذاری بخش خصوصی دراین زمینه و برنامه ریزی برای اجرای دقیق آن را لازمه موفقیت طرح ذکر کرد.

در این دیدار بر لزوم مذاکرات بیشتر میان سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای تهیه هر چه بهتر مقدمات اجرای این پروژه تاکید شد.