سطح ارائه‌ خدمات حقوقی به مردم باید با تقویت نقاط مثبت ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری، ظهر امروز در آیین افتتاح شورای حل اختلاف شعبه‌ 197 ویژه شرکت برق، افزود: به طور یقین با ارتقا سطح خدمات حقوقی مردم می‌توانند به ‌شکل مناسب و بهتر از خدمات حاکمیتی، قضایی و حتی غیرقضایی، استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارتقای سطح خدمات حقوقی در جامعه، لازم و ضروری است ادامه داد: با تشکیل شوراهای حل اختلاف و افزایش میزان مشارکت مردم در ارائه خدمات مشاوره‌ ای و حقوقی می ‌توان دستگاه قضایی را در جهت احقاق حق یاری بیشتری داد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: پس‌ از قریب هفت سال، اندیشه مشارکت مردم در کنار حاکمیت و تمرین کاری در شوراهای حل اختلاف مردم، قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید.

انصاری با بیان اینکه با گسترش شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف، آینده خوبی برای این نهاد نوپا متصور است، گفت: فعالیت این شوراها، دستاوردهای خوبی برای مردم و جامعه به دنبال داشته و تنها با رفع نواقص و تقویت نقاط قوت، می‌توان مردم را به احقاق حقوق حقه خود، نزدیکتر کرد.

انصاری، با تاکید بر اینکه امروز استفاده از مشارکت مردم در تشکیلات قضایی به سطح خوبی رسیده ‌است، افزود: عمده‌ترین دغدغه دستگاه قضایی، حفظ حقوق و احقاق مطالبات قانونی و حقوق حقهی مردم، حاکمیت و سازمانها است و باید با رفع موانع و مشکلات بر سر راه خدمات‌ رسانی در حل بخشی از مشکلات آنها، گام جدی‌تری برداشت.

همچنین امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان زنجان شعب 19، 9، 2 و 21 مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان زنجان در منطقه فرودگاه این شهر افتتاح شد.