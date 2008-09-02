خوشنویسان آذربایجان شرقی فرمان امام علی (ع) را کتابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن نجفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: هنرمندان برجسته خوشنویسی آذربایجان شرقی در طول شبهای قدر برای کتابت فرمان مولای متقیان امام علی (ع) به مالک اشتر گردهم می آیند.

به گفته وی، همایش بزرگ خوشنویسی با عنوان کتابت فرمان امام علی (ع) در ماه مبارک رمضان و در شبهای قدر با حضور هنرمندان خوشنویس استان در آستان مقدس سید حمزه تبریز برگزار می شود.

نجفی اظهار داشت: طی این اقدام فرهنگی، اثر جاویدان آن امام همام توسط هنرمندان خوشنویس از افطار تا سحر کتابت خواهد شد.

حسن خاطرنشان کرد: رمضان فرصت مغتنمی برای خود سازی است و این فرمان تربیتی و ارزشی نقش مهمی در مسیر خود شناسی و خودسازی برای انسانها دارد.

وی ضمن تقدیر از همکاری ارزشمند هیئت امنای آستان سید حمزه و انجمن خوشنویسان ایران – دفتر تبریز این همایش را گامی نو در نگاهی هنری به این اثر دانست و اظهار امیدواری کرد: حضور هنرمندان و خلق این اثر به شیوه ای نو باعث نزدیکی بیش از پیش هنرمندان و علاقمندان به این اثر شود.

رئیس حوزه هنری از انتشار این مجموعه به صورت کتاب در آینده ای نزدیک خبر داد و ماه رمضان را مقدمه ای برای ارتقای فعالیتهای معنوی عنوان کرد.

هنرمندان خوشنویس می توانند برای شرکت در این همایش، همه روزه در ساعات اداری با تلفن 5552557-5551619 تماس حاصل نموده یا به آدرس : تبریز، چهارراه شریعتی، مجموعه فرهنگی و هنری سینما قدس، حوزه هنری آذربایجان شرقی، دفتر همایش کتابت فرمان امام علی (ع) مراجعه نمایند.