رویکرد احتمالی ناسا در تداوم استفاده از شاتلهای بازنشسته

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی برخی محققان و مهندسان ناسا مطالعاتی را آغاز کرده اند که در آنها به بررسی امکان تداوم استفاده از شاتلهای فضایی پرداخته می شود.

انتشار گزارشاتی در این خصوص طی روزهای اخیر حیرت و تأمل بسیاری از کارشناسان و محققان علوم فضایی را به دنبال داشته است. ناسا بارها اعلام کرده است با توجه به رو به فرسوده بودن شاتلهای فضایی و بروز برخی حوادث برای آنها از جمله مخازن سوخت این سیستمهای فضایی تنها تا سال 2010 یعنی حدود 2 سال دیگر می توان بر روی آنها حساب کرد.

اما اکنون به نظر می رسد همه چیز در حال تغییر کردن باشد. انتشار پیام الکترونیکی مبنی بر اینکه مایکل گریفین، رئیس ناسا به گروهی از مهندسان این آژانس دستور داده تا به بررسی امکان استفاده از شاتلهای فضایی تا سال 2015 بپردازند، پرسشهای متعددی را در این زمینه مطرح کرده است.

این دستور در حالی ارائه شده است که نسل بعدی فضاپیماهای ناسا در سال 2015 آماده می شود هرچند که تا پرتاب نهایی و سرنشین دار آن به فضا چند سال دیگر نیز باید انتظار کشید.

به گزارش مهر، برخی از مهندسان ارشد ناسا طی روزهای اخیر به مسئله شکاف در حال ایجاد شدن در برنامه های فضایی این آژانس پرداخته و بر لزوم ادامه استفاده از شاتلهای فضایی تا زمانی که نسل بعدی فضاپیماهای آمریکا برای پرتابهای متوالی آماده شوند تأکید کرده اند.

با توجه به تأیید اولیه این پیام الکترونیکی از سوی مقامات ارشد ناسا به نظر می رسد بازگشت احتمالی شاتلهای فضایی به برنامه های اکتشافاتی ناسا تا سال 2015 جدیتر از یک پیشنهاد ساده باشد.

مایکل گریفین پیش از این و به دفعات با توسعه برنامه پرتاب شاتلهای فضایی مخالفت کرده بود. وی در توجیه این مخالفتها، هزینه های بالای آماده سازی شاتلها را دلیل اصلی کنار گذاشتن آنها عنوان کرده است. البته این علت در کنار علل دیگری نظیر هزینه های سرسام آور طراحی و ساخت نسل بعدی فضاپیماهای ناسا بر مخالفتهای همیشگی گریفین دامن زده است.

وی سال گذشته و خطاب به کنگره آمریکا اعلام کرده بود که به ازای هر سال استفاده از شاتلهای فضایی از سال 2010 به بعد باید هزینه ای معادل 4 میلیارد دلار صرف کرد.

اکنون و با توجه به پارادوکس موجود، این پرسش مطرح می شود که آیا ناسا به این نتیجه رسیده است که در حال از دست دادن گوی رقابت با رقیب سنتی همچون روسیه و رقبای در حال بزرگ شدنی نظیر چین و هند در عرصه اکتشافات فضایی است یا نه؟