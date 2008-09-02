قول مساعد مسئولان برای جایگاه های سوخت اجرایی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس مهدی چمران در حاشیه یکصدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مبنی بر اینکه هر اتوبوس باید روزانه 1200 مسافر را جابجا کند و اتوبوس‌های خطوط کم مسافر باید حذف شوند، گفت: میانگین کل مسافران در یک روز در تمام خطوط ملاک فعالیت اتوبوسرانی است و احتمال دارد تعداد مسافران یک اتوبوس در طول روز حتی به 500 نفر هم نرسد اما فعالیت آن خط ضرورت دارد.

وی با بیان این مطلب اظهار کرد: مطمئناً در چنین شرایطی سرفاصله حرکت اتوبوس ها افزایش می‌یابد اما این قبیل خطوط به دلیل نیاز مردم حتما باید فعالیت کنند و از سوی دیگر ممکن است در خط دیگری هر اتوبوس با توجه به تعداد مسافران، باز بودن مسیر و تعداد اتوبوس‌ها، روزانه 1600 مسافر را جابجا کند.

وی همچنین در خصوص رفع شدن مشکل جایگاه های سوخت و اینکه به گفته مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی جایگاه های سوخت همچنان با مشکل مواجه اند ، گفت: در تمامی مصاحبه های خود بر تلاش مسوولان برای رفع معضل جایگاه های سوخت گیری اتوبوس ها تاکید کردم اما هیچ گاه منظورم رفع مشکل آن ها نبوده است.

چمران افزود: مسئولان مرتبط با جایگاه های گاز تهران قول مساعد داده بودند که مشکلات این جایگاه های ظرف مدت دو هفته مرتفع شود اما اکنون و پس از گذشت چند هفته از این وعده ها اعلام می کنند که این امر تا پیش از مهرماه اجرایی می شود.

وی افزود: مسوولان قول مساعد داده اند که تا پیش از مهر ماه شش ایستگاه گاز تعمیر و پنج ایستگاه هم توسط وزارت دفاع ساخته شود.

چمران ادامه داد: طبق گزارش مکتوبی که عصر روز گذشته از آقای بیژنی دریافت کردم، 83 درصد جایگاه ها در حال فعالیت هستند. این در حالی است که هفته گذشته میزان بهره وری جایگاه ها 45 درصد بود.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: فعالیت بدون مشکل جایگاه ها به صورت مستمر برای ما مهم است وضرورت دارد که فعالیت بدون مشکل جایگاه های سوخت رسانی اتوبوس های شرکت واحد به صورت مستمر ادامه یابد و این جایگاه ها تنها روزهای اول مهر را به فعالیت نپردازند.

وی ادامه داد: دغدغه من این بود که جایگاه‌ها در زمستان و در زمان افت فشار گاز پاسخگوی اتوبوس ها باشند به همین علت هم به وزارت دفاع فشار می‌آوردم که تا اول مهر جایگاه‌ها را آماده کند.

وی ادامه داد: از پنج جایگاهی که صحبت احداث آنها مطرح است یک جایگاه مشکل قضایی داشته است که اخیرا رفع شده است اما زمان احداث آن با 2 ماه تعویق مواجه شده است و چهار جایگاه دیگر را نیز وزارت دفاع در تلاش است که تا اول مهر آماده شود.

مهدی چمران همچنین در خصوص بحث های اخیر مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی با رییس ستاد تبصره 13 و شائبه آغاز فعالیت های انتخاباتی گفت: نه آقای رویانیان و نه آقای بیژنی قصد شرکت در انتخابات را ندارند و نباید این کشمکش ها را فعالیت های سیاسی خواند.

چمران با اشاره به اینکه شورای شهر مسوول اظهارات مسوولان اجرایی نیست گفت: شورا از اول سال به دنبال رفع مشکل اتوبوس های شرکت واحد و معضل سوختگیری آنها بوده است و به این گفته های درونی نباید توجه کرد.

وی افزود: گفته های بیژنی و رویانیان باعث افزایش یا کاهش تعداد اتوبوس ها در یک یا چند نقطه تهران نخواهد شد چرا که باید از حداقل امکانات حداکثر استفاده را کرد.