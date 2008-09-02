پاپ نمایش "قورباغه مصلوب" را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رلیجس اینتلیجنس، دیدگاه پاپ طی نامه ای به فرانز پال رئیس شورای منطقه ای ترینتینو آلتو آدجی ارائه شد.

این مجسمه قورباغه به همان صورتی که مسیح مصلوب شده مشاهده می شود، اما درحالی که زبان سبزش از دهانش به بیرون افتاده، در دست راستش یک لیوان آبجو و در دست چپش یک تخم مرغ دارد.

خالق این اثر مدرن "مارتین کیپنبرگر بود" که تاکنون در موزه تیت مدرن و گالری ساتچی در لندن جشنواره دوسالانه ونیز به نمایش گذاشته شده و قرار است در لس آنجلس و نیویورک نیز به نمایش عمومی گذاشته شود.

وزیر فرهنگ ایتالیا نیز به انتقاد پاپ پیوسته و اظهار داشته است که این اثر نه تنها به احساسات دینی بسیاری که نماد دینی عشق را روی صلیب مشاهده می کنند صدمه می زند بلکه به حس و احساس مسئولیت افرادی که این نماد را به رسمیت نمی شناسند نیز ضربه وارد می کند.

وی افزود: برای دولت متأسف است که برای به نمایش گذاشتن هنرهای بیهوده و بی ارتباط سرمایه گذاری می کند.

پس از انتقاد اولیه، موزه هنری بولزانو به رغم خشم پاپ و مقامات محلی تصمیم گرفت این اثر را در محدوده ای از موزه با احتیاط به نمایش بگذارد.

مقامات این موزه اظهار داشتند این هنرمند که در سال 1997 درگذشته این مجسمه را پرتره شخصی و نشان دهنده اضطراب بشری توصیف می کرده است.